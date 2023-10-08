الجيش الروسي يعلن القضاء على 17 عنصرا أوكرانيا قرب خيرسون

استهدفت قوات دنيبر الروسية تجمعا للقوات الأوكرانية في منطقة جزيرة أليكسيفسكي بالقرب من مقاطعة خيرسون، ما أسفر عن مقتل 12 مسلحا وتدمير راجمات صواريخ في المكان.

وقال مصدر مطلع: "على مدى الـ 24 ساعة الماضية، نتيجة لهجوم ناري من قبل تشكيلات مجموعة قوات دنيبر في اتجاه خيرسون، تم تدمير تجمع لقوات العدو في منطقة جزيرة ألكسيفسكي، ما أسفر عن مقتل 12 فردا من القوات الأوكرانية".

ووفقا له، في منطقة جزر خيرسون، الواقعة عند مصب نهر الدنيبر، دمر الجيش الروسي راجمة صواريخ أوكرانية من طراز "غراد بي إم 21"، مخلفا 5 قتلى كانوا يديرونها.

وفي منطقة بلدة سادوفو في خيرسون، دمر الجيش الروسي مدفع هاوتزر من طراز D-20 ومدفع هاون عيار 120، إلى جانب أطقم وذخيرة هذه المدافع، كما تم إعطاب آلية واحدة، ويشار إلى أن عدد القتلى من القوات الأوكرانية بلغ 17 قتيلا في هذه العمليات.

ويوم الجمعة الماضي، تمكنت مدفعية الجيش الروسي من تدمير سيارة مدرعة كانت تقل مجموعة من كبار ضباط القيادة الأوكرانية في المنطقة الصناعية في خيرسون، ولقي ما يصل إلى 30 جنديا أوكرانيا مصرعهم يوم السبت، كما تم تحييد مجموعتين للتخريب والاستطلاع.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الخسائر التي تكبدتها القوات المسلحة الأوكرانية خلال الهجوم المضاد تتجاوز 90 ألف قتيل.

وكان الهجوم الأوكراني المضاد قد بدأ في 4 يونيو الماضي، حيث نشرت كييف ألوية مدربة من قبل "الناتو" وتحمل أسلحة غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد" التي نشرت على نطاق واسع في أرض المعركة، ثم أحدثت لقطاتٌ لعدد من الآليات العسكرية المحترقة في ساحة المعركة صدى واسعا في الغرب.

المصدر: RT