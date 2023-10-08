رئيس سابق للموساد: الهجوم نوعي فريد ولم نتوقع كل هذه الصواريخ وأنها فعالة لهذا الحد

قال إفرايم هاليفي الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد"، في تصريح صحفي، إن الحرب التي اندلعت صباح السبت شكلت مفاجأة تامة.

وشدد في حديث لشبكة "سي إن إن"، على أن الجانب الإسرائيلي لم يتلق قبل اندلاع القتال، أي تحذير استخباراتي.

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وأضاف هاليفي: "لم يكن لدينا أدنى فكرة عما يجري".

وأشار إلى أن "عدد الصواريخ التي أطلقها عناصر حماس خلال أقل من 24 ساعة يزيد عن 3000 صاروخ. وهذا أمر يفوق الخيال من وجهة نظرنا، ولم نكن نعلم أن لديهم هذه الكمية من الصواريخ، وبالتأكيد لم نتوقع أنها ستكون فعالة كما هي اليوم".

وتابع هاليفي القول، إن هذا "هجوم فريد من نوعه" و"المرة الأولى" التي تتمكن فيها غزة من "اختراق عمق إسرائيل والسيطرة على القرى".

وأعرب المسؤول الإسرائيلي السابق، عن اعتقاده بأن الصواريخ تم تصنيعها في قطاع غزة بعد "تهريبها عن طريق البحر"، وأن حماس "على الأرجح" كانت قادرة على إجراء "تدريب تجريبي" دون السماح للقوات الإسرائيلية باكتشاف خططها.

وأعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وعن إطلاق قرابة 5 آلاف صاروخ من القطاع باتجاه الداخل الإسرائيلي في النصف الساعة الأولى من العملية.

وشهدت المعركة، عمليات نوعية للفلسطينيين حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية، فقتلوا وجرحوا عددا منهم، وأسروا عددا من المستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.

في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وبدأ بشن غارات على القطاع.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، "نحن في حالة حرب ولسنا في عملية عسكرية، وسنرد بقوة لم يعرفها أعداء إسرائيل من قبل".

ودعت وزارة الخارجية الروسية إسرائيل وفلسطين إلى وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات.

المصدر: سي إن إن