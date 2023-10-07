 
مباشر
عاجل
الإذاعة الإسرائيلية: حماس أسرت 35 إسرائيليا حتى الآن

زلزال بقوة 6.3 درجة في المكسيك

أخبار العالم

زلزال بقوة 6.3 درجة في المكسيك
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w6f5

أفادت الخدمة الوطنية لرصد الزلازل في المكسيك، في بيان لها اليوم السبت، بتسجيل هزات بقوة 6.3 درجة في ولاية أواكساكا جنوب البلاد.

وجاء في بيان الخدمة، المنشور على الشبكة الاجتماعية X: "بشكل مبدئي يمكن القول إن الزلزال كان بقوة 6.3 درجة ووقع على بعد 13 كلم شمال غرب ماتياس روميرو في ولاية أواكساكا. وكان مركز الهزات على عمق 10 كلم".

إقرأ المزيد
زلزال يضرب اليابان وإنذار بحدوث تسونامي
زلزال يضرب اليابان وإنذار بحدوث تسونامي

وقال سالومون جارا كروز حاكم ولاية أواكساكا، إن خدمات الطوارئ في المنطقة تجمع معلومات حول احتمال وقوع إصابة وتعمل لتحديد الأضرار.

وأشار مراسل وكالة "نوفوستي" إلى أن منظومة تحذير السكان من مخاطر الزلازل، عملت في مكسيكو سيتي.

ووفقا له، تم إجلاء سكان بعض المناطق لفترة وجيزة من منازلهم.

وبحسب ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، شعر سكان بعض مناطق العاصمة بالهزات الأرضية.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا