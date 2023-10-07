"بوليتيكو": سلوفاكيا أوقفت المساعدات العسكرية لأوكرانيا

أعلنت الحكومة المؤقتة في سلوفاكيا، وقف تقديم المساعدات العسكرية الإضافية لأوكرانيا.

أفادت بذلك صحيفة بوليتيكو نقلا عن ممثل هذه الحكومة، الذي قال: "الحكومة السلوفاكية البيروقراطية المنتهية ولايتها، لن ترسل بعد الآن معدات عسكرية إلى أوكرانيا".

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وأشارت الصحيفة إلى أنه تم اتخاذ هذا القرار، خلال المفاوضات بشأن تشكيل ائتلاف بين الأحزاب المعارضة لدعم أوكرانيا.

جرت الانتخابات البرلمانية في سلوفاكيا في 30 سبتمبر. وفاز حزب "Smer" بقيادة رئيس الوزراء السابق روبرت فيكو بالانتخابات البرلمانية في سلوفاكيا، وهو المعروف بموقفه المعارض لدعم أوكرانيا، والمطالب بتحسين العلاقات مع روسيا.

وحصل هذا الحزب على المركز الأول بنسبة 22.94% من الأصوات.

في السابق، انتقد فيكو مرارا السلطات السلوفاكية بعد تسليمها نظام الدفاع الجوي إس-300 إلى أوكرانيا في أبريل 2022، وأكد أيضا أن إرسال مقاتلات ميغ-29 إلى أوكرانيا يعد انتهاكا صارخا للدستور السلوفاكي.

المصدر: نوفوستي