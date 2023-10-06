خبير مصري: بوتين تحدث في "فالداي" نيابة عن مليارات الأفراد الرافضين سياسات واشنطن

أكد خبير العلاقات الدولية المصري أيمن سمير أن خطاب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في منتدى "فالداي" الدولي كان بالنيابة عن مليارات الأشخاص غير الراضين عن السياسات الأمريكية.

وقال سمير: "في البداية، خطاب بوتين كان واضحا ومفتوحا. لقد تحدث نيابة عن الملايين، بل المليارات من الأشخاص حول العالم غير الراضين عن السياسات الأمريكية والاتجاهات الغربية".

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وأشار إلى أن بوتين تحدث عن القيم والهوية الوطنية وعدم التدخل في شؤون الدول والشعوب الأخرى واحترام خصوصيات البلدان.

وأضاف أن "روسيا تتقاسم هذه المبادئ مع الدول العربية ودول الشرق الأوسط والعديد من الدول الحرة في العالم"، مؤكدا أن عددا كبيرا من الدول "ترفض "النظام القائم على القواعد" الذي تروج له الولايات المتحدة".

وأضاف الخبير: "نحن الآن نتجه نحو عالم متعدد الأقطاب. فالولايات المتحدة لم تعد تهيمن على العالم، كما كانت سابقا بعد سقوط جدار برلين وانهيار الاتحاد السوفيتي".

وعدّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 6 مبادئ تسعى روسيا لتحقيقها، داعيا الشركاء للانخراط في السعي لهذا الهدف.

المصدر: نوفوستي