ردا على بيان "قسد".. أنقرة تنفي مقتل 5 جنود أتراك في سوريا

نفى مسؤول بوزارة الدفاع التركية ما أعلنته "قوات سوريا الديمقراطية" عن مقتل 5 جنود أتراك في عمليات شنتها ردا على قصف تركي بطائرات مسيرة على المناطق الخاضعة لسيطرتها.

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وقال المسؤول بوزارة الدفاع التركية في تصريح لوكالة "رويترز" ردا على بيان "قوات سوريا الديمقراطية"، "هذا الادعاء غير صحيح".

وكان المركز الإعلامي لـ"قوات سوريا الديمقراطية" قد نشر يوم الجمعة بيانا أعلن من خلاله مقتل 5 جنود أتراك في عمليتين نوعيتين استهدفتا قاعدتي "باب الفرج" و"عبد الحي" التركيتين.

وقال المركز الإعلامي في البيان: "في إطار عمليات رد "قوات سوريا الديمقراطية" على هجمات واعتداءات الجيش التركي ومرتزقته على مناطق شمال وشرق سوريا نفذت قواتنا عمليتين عسكريتين ضد القواعد التركية".

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وأضاف في بيانه أنه تم يوم الخميس استهداف قاعدتي "باب الفرج" و"عبد الحي" التركيتين في شمال بلدة تل تمر بعمليتين نوعيتين.

وأفاد بأن الهجوم على القاعدتين أسفر عن مقتل خمسة جنود أتراك وإصابة العشرات.

وفي وقت سابق، أعلنت الدفاع التركية مقتل جندي تركي متأثرا بجروحه بعد هجوم صاروخي في سوريا.

وأفادت الوزارة بأن الجندي أصيب في ضربة صاروخية على قاعدة للجيش التركي في بلدة دابق بشمال سوريا.

وتأتي الضربات التركية بعد هجوم نفذه شخصان يوم الأحد وتبناه "حزب العمال الكردستاني"، استهدف مقر وزارة الداخلية في أنقرة وأدى إلى إصابة شرطيين.

المصدر: RT + رويترز