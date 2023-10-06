باكستان تعلن أن عمليات ترحيل 1.7 مليون مهاجر أفغاني ستتم على مراحل وبنظام

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، أن إسلام أباد ستنفذ خططها التي أعلنت عنها مؤخرا لترحيل جميع المهاجرين غير الشرعيين، بمن فيهم 1.7 مليون أفغاني "بشكل تدريجي ومنظم".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الشؤون الخارجية ممتاز زهرة بلوش، يوم الجمعة، إن السياسة الجديدة لا تستهدف الأفغان وحدهم.

وأضافت "نحن نستضيف لاجئين أفغان بكرم، على مدار العقود الأربعة الماضية"، عندما فر الملايين من أفغانستان أثناء الاحتلال السوفيتي من 1979 وحتى 1989.

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وذكرت أنه لا داعي لقلق المواطنين الأفغان البالغ عددهم 1.4 مليون والمسجلين كلاجئين في باكستان.

كما قالت "سياستنا تستهدف اللاجئين غير الشرعيين فقط الذين يتواجدون هنا بشكل غير قانوني، بغض النظر عن جنسيتهم".

وتابعت "لكن، للأسف هناك سوء فهم أو تحريف، ولسبب ما بدأ الناس في ربط هذا باللاجئين الأفغان".

وذكرت أن "القوانين في باكستان تشبه القوانين في العديد من البلدان الأخرى".

ومن المرجح أن تصريح الخارجية يهدف للتخفيف من القلق الدولي وتهدئة المخاوف في أوساط اللاجئين الأفغان في باكستان، بعد أن أعلنت إسلام أباد بشكل مفاجئ، يوم الثلاثاء، أن جميع المهاجرين بمن فيهم الأفغان الذين لا يملكون وثائق صالحة، يتعين عليهم العودة طوعا إلى بلادهم قبل 31 أكتوبر، لتجنب الاعتقالات الجماعية والترحيل القسري.

وتسبب هذا الإعلان في موجة من الذعر بين من يقيمون في باكستان دون وثائق، كما أثار انتقادات واسعة من منظمات حقوقية.

ويقول النشطاء الحقوقيون إن أي ترحيل قسري للأفغان سيعرضهم لخطر جسيم.

المصدر: أب أب