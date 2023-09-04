فرنسا تستقبل خمس نساء أفغانيات مهددات من قبل حركة طالبان تم إجلاؤهن من باكستان

أفادت وكالة "فرانس برس"،يوم الاثنين، بوصول 4 نساء أفغانيات من أصل خمس مهددات من قبل حركة طالبان ومنفيات في باكستان، إلى فرنسا ضمن عملية إجلاء رمزية متواضعة.

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ووفقا لوكالة "فرانس برس"، استقبلت فرنسا هؤلاء النسوة ضمن عملية إجلاء طالب بها منذ فترة عدد من الداعمين لهن، وتم ذلك من خلال إنشاء ممر إنساني "نسائي" بعد أشهر من فرارهن من نظام طالبان.

وهبطت الطائرة التي اقلت 4 من هؤلاء النساء الأفغانيات، بينهن واحدة وفدت برفقة ثلاثة أطفال، بعد ظهر الإثنين في مطار رواسي في باريس.

ولم تتمكن النساء وبينهن مديرة سابقة لجامعة علوم ومستشارة في منظمة غير حكومية ومقدمة برامج تلفزيونية ومعلمة في "مدرسة سرية في كابول"، من أن يصبحن جزءا من عمليات الإجلاء الجوية التي جرت في فصل الخريف بعد سقوط الحكومة الأفغانية على يد حركة طالبان، ما اضطرهن إلى الفرار إلى باكستان المجاورة".

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وقال المدير العام للمكتب الفرنسي للهجرة والاندماج التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية ديدييه ليشي، إنه سيتم إيواء النساء في مركز "ترانزيت" في منطقة باريس حيث سيتم تسجيلهن كطالبات لجوء ثم توجيههن إلى أماكن إقامة "طويلة الأجل"، في حين يتولى المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (أوفبرا) البت في طلباتهن.

وأشار ليشي إلى أن عملية إجلاء الأفغانيات إلى فرنسا التي أطلق عليها اسم "أباغان" تتواصل بهدوء"، مضيفا أن عمليات إجلاء "ستستمر طالما هنالك نساء أخريات لجأن الى باكستان، في وضع مشابه".

ومن جهتها قالت المديرة العامة لجمعية "فرانس تير دازيل" دلفين رويو، إنه "بالرغم من ترحيبها بوصول هؤلاء النساء إلى فرنسا وما يشكله هذا الحدث من "أخبار جيدة"، إلا أن الأمر ليس "ثمرة قرار سياسي"، وإنما تمت الموافقة على استقبالهن بعد نضال شاق من قبل العديد من النشطاء الذي بذلوا جهدا مضنيا للحصول على تأشيرات دخول لهن".

ومن جانبها، قالت إحدى النساء الخمس، والتي لم تكشف وكالة "فرانس برس" عن اسمها والبالغة من العمر 28 عاما، لدى وصولها: "ما زلت لا أدرك شيئا، أشعر كأنني أحلم"، وتجدر الإشارة إلى أن المرأة كانت تعمل كمعلمة، وتلقت تهديدا بالسجن من طالبان لو أكملت أنشطتها كمعلمة، مشيرة إلى أنها باتت في أمان الآن".

المصدر: أ ف ب