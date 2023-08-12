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مسؤول أفغاني: نحن مستعدون لإعادة قبول الفتيات في الجامعات بشرط

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مسؤول أفغاني: نحن مستعدون لإعادة قبول الفتيات في الجامعات بشرط
AP
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أعلن مسؤول في وزارة التعليم الأفغانية، اليوم السبت، أن جامعات البلاد على استعداد لإعادة قبول تسجيل الطالبات، إلا أن الكلمة الفصل حول موعد وآليات التنفيذ تعود لزعيم حركة طالبان.

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وأوضح مولفي عبد الجبار، وهو مستشار بوزارة التعليم العالي، أن الجامعات الأفغانية على استعداد لإعادة قبول الطالبات، بمجرد منح أخوند زاده الأمر برفع الحظر، دون تحديد موعد دقيق لذلك.

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وتجدر الإشارة إلى أن حركة طالبان منعت الإناث من الالتحاق بالتعليم الجامعي في شهر ديسمبر 2022، كما منعت الفتيات من ارتياد المدارس بعد الصف السادس، وذلك عقب عودة طالبان إلى الحكم في أفغانستان عام 2021، الأمر الذي لقي إدانة دولية كبيرة بما في ذلك الأمم المتحدة.

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ومن جانبه برر وزير التعليم العالي نداء محمد نديم، هذه الخطوة بأنها ضرورية لمنع الاختلاط بين الجنسين، إلى جانب انتهاك بعض المواد التعليمية لمبادئ الشريعة الإسلامية.

 

المصدر: أ ب

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