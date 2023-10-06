تركيا تستأنف قصف شمال شرق سوريا

استأنفت تركيا اليوم الجمعة قصفها بالمسيرات مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا مستهدفة أبرز محطات الغاز.

وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية فرهاد شامي لوكالة "فرانس برس" إنه "منذ صباح الخميس، أحصينا أكثر من 50 ضربة جوية"، مشيرا إلى أنه "القصف التركي بدأ الجمعة باستهداف محطة السويدية للغاز" القريبة من الحدود التركية.

وأوضح الرئيس المشترك لمكتب الطاقة في الحسكة أكرم سليمان لفرانس برس أن "محطة السويدية هي المنشأة الأكثر استراتيجية"، إذ أنها تعد "مصدر تغذية لخطوط الكهرباء الخدمية" بما فيها المطاحن والمشافي.

وأفاد بأن "المسيرات التركية تسببت بأعطال في محطة تغذي أحياء في مدينة الحسكة وريفها، وأخرى تؤمن التيار لنصف مدينة القامشلي، كما تسبب استهداف محطة ثالثة بانقطاع التيار الكهربائي عن مدينة عامودا الحدودية وريفها".

وتأتي الضربات التركية بعد هجوم نفذه شخصان الأحد استهدف مقر وزارة الداخلية في أنقرة أدى إلى إصابة شرطيين، وتبناه حزب العمال الكردستاني.

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن المنفذين "جاءا من سوريا وتدرّبا هناك"، الأمر الذي نفته قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف من فصائل كردية وعربية على رأسها وحدات حماية الشعب الكردية، التي تعتبرها أنقرة منظمة "إرهابية" وامتدادا لحزب العمال الكردستاني.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أمس الخميس إسقاط طائرة مسيرة تركية شكلت تهديدا لقواتها في سوريا.

ومنذ العام 2016، شنت تركيا عمليات عسكرية عدة في سوريا استهدفت بشكل رئيسي المقاتلين الأكراد الذين طالما أعلنت أنقرة سعيها لإبعادهم عن المنطقة الحدودية.

المصدر: "أ ف ب"