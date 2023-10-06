شولتس يدعو إلى إصلاح الاتحاد الأوروبي كي يتمكن من قبول أعضاء جدد

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس إلى إصلاح الاتحاد الأوروبي بطريقة تجعله قادرا على قبول دول جديدة في عضويته.

وقال شولتس للصحفيين لدى وصوله إلى القمة غير الرسمية للاتحاد الأوروبي في مدينة غرناطة الإسبانية اليوم الجمعة: "يجب أن نكون قادرين على اتخاذ القرارات بالأغلبية المؤهلة إذا أردنا ضمان سيادة وقدرة الاتحاد الأوروبي".

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وفي الوقت الحالي، لا يمكن اتخاذ الكثير من القرارات بما فيها تلك المتعلقة بالشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، إلا بإجماع الدول الأعضاء الـ27.

ودعا المستشار الألماني كذلك إلى التفكير في عدد أعضاء المفوضية الأوروبية، وقال "لا يمكنك توسيع الحكومة باستمرار وابتكار وزارات جديدة"، مضيفا أن الحديث يدور أيضا عن عدد المقاعد في البرلمان الأوروبي وعن عملية تمويل التكتل الأوروبي.

ويعتزم زعماء الاتحاد الأوروبي في قمة غرناطة بحث الإصلاحات التي يتعين على التكتل تنفيذها حتى يتمكن من قبول بلدان جديدة. وبين ما تنص عليه تشمل المشاريع الأولية لهذه الإصلاحات، حرمان دول الاتحاد من حق النقض في مجلس الاتحاد الأوروبي، وتوسيع كبير لصلاحيات المفوضية الأوروبية وغيرها من الهياكل الأوروبية فوق الوطنية.

بالإضافة إلى ذلك، من المفترض زيادة مساهمات الدول الأعضاء في ميزانية الاتحاد بشكل كبير وإعادة توزيع الأموال داخل الميزانية، وهو ما قد يعني وقف دفع الإعانات الأوروبية لجميع المستفيدين الحاليين، بما في ذلك بولندا ودول البلطيق.

وقال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، قبل قمة غرناطة، إنه يأمل في انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030.

المصدر: "تاس"