فنزويلا تصدر مذكرة توقيف بحق زعيم المعارضة خوان غوايدو

صرح النائب العام في فنزويلا طارق وليام صعب أمس الخميس، بأن سلطات البلاد أصدرت مذكرة توقيف بحق زعيم المعارضة خوان غوايدو المقيم حاليا في الولايات المتحدة، "حتى يدفع ثمن جرائمه".

وقال صعب في حديث لقناة التلفزيون الحكومية Venezolana de Television على الهواء مباشرة: "استخدم خوان غوايدو موارد شركة PDVSA (وهي شركة النفط والغاز المملوكة للدولة في فنزويلا) للتمويل ودفع نفقاته وأجبر PDVSA على قبول شروط إعادة التمويل"، مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى خسارة 19 مليار دولار وما يشبه إلى الخسارة شبه الكاملة لشركةCitgo (فرع شركة PDVSA في الولايات المتحدة)".

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وأضاف صعب أنه "وفقا للبيانات التي تم الحصول عليها من إحدى المحاكم الفيدرالية الأمريكية، والتي سيتم نشر تفاصيلها لاحقا، فإنه عصابة خوان غوايدو وهو شخصيا تعمدوا استخدام شخصية حكومتهم الوهمية، مما ألحق أضرارا تقدر بنحو 20 مليار دولار، بالدولة الفنزويلية".

وحسب النائب العام، فقد طلبت فنزويلا من الإنتربول إصدار نشرة حمراء بحق غوايدو، وهي عبارة عن طلب خاص لوكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لتحديد الموقع والحبس الاحتياطي لشخص مطلوب دوليا.

وفي عام 2019، منحت الولايات المتحدة غوايدو السيطرة على Citgo لما يسمى "حكومة غوايدو المؤقتة"، وهي حكومة حلتها المعارضة نفسها في يناير الماضي معتبرة أنها لم تحقق أهداف التغيير السياسي التي أعلنتها.

مع ذلك، اعتمد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية في 1 مايو الماضي، ترخيصا يمنح المعارضة الراديكالية الفنزويلية الحق ليس في إدارة Citgo فحسب بل وطرح أسهم الشركة وأصولها التي تقدر بما بين 10 و13 مليار دولار، للبيع من أجل سداد الديون.

وكان غوايدو، الرئيس السابق للجمعية الوطنية، أعلن نفسه في يناير 2019 رئيسا "انتقاليا" لفنزويلا بعد إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو عام 2018 في عملية اقتراع قاطعتها المعارضة.

واعترفت واشنطن وبعض الدول الأخرى في ذلك الوقت بغوايدو رئيسا انتقاليا وفرضت واشنطن عقوبات على كراكاس.

المصدر: وكالات