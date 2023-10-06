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بريطانيا تعلن تعزيز تعاونها في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية مع دول أوروبية

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بريطانيا تعلن تعزيز تعاونها في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية مع دول أوروبية
AFP
الهجرة غير الشرعية
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أعلنت المملكة المتحدة خلال قمة المجموعة السياسية الأوروبية بغرناطة جنوب إسبانيا، تعزيز تعاونها مع كثير من دول الاتحاد الأوروبي وكذلك مع صربيا وألبانيا، لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

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وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، في تصريح لوكالة فرانس برس، إن "مكافحة الهجرة غير الشرعية هي تحد أوروبي مشترك.. الأرقام تتزايد في كل مكان.. وأعتقد، على غرار قادة أوروبيين آخرين، أنه يعود إلينا أن نقرر من يجب أن يأتي إلى بلداننا، وليس إلى الجماعات الإجرامية"، في إشارة إلى المهربين.

والتقى الزعيم المحافظ على هامش القمة كلا من رئيسة الحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، ونظيريه الهولندي مارك روتي، والألباني إيدي راما، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين.

وأضاف سوناك: "يمكننا أن نفعل المزيد، من خلال تبادل المعلومات الاستخبارية، والعمل على نحو استباقي لتعطيل الشبكات ومن خلال التعاون مع البلدان الشريكة".

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وأشار سوناك إلى أن المملكة المتحدة وقعت اتفاقات مع صربيا وبلجيكا وبلغاريا ستساعد في تعزيز التعاون الثنائي.

وصرح رئيس الوزراء البريطاني بأن عدد الوافدين إلى المملكة المتحدة انخفض بمقدار الخمس هذا العام، للمرة الأولى منذ ظهور ظاهرة "القوارب الصغيرة"، مضيفا "لقد تمكنا من خفض الأرقام بفضل هذا النوع من العمل".

وذكرت وكالة "أ ف ب" استنادا إلى مصدر أوروبي، أن هؤلاء القادة تعهّدوا خصوصا تطوير "شراكات شاملة" مع البلدان التي ينطلق منها المهاجرون وبلدان العبور لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة، على غرار مذكرة التفاهم التي وقعها الاتحاد الأوروبي مع تونس في يوليو.

المصدر: أ ف ب

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