بولندا ستتخلى عن خطط الاتحاد الأوروبي لنقل المهاجرين غير الشرعيين

صرح رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي بأن بلاده ستتخلى عن خطط الاتحاد الأوروبي لنقل المهاجرين غير الشرعيين.

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جاء ذلك في خطاب متلفز له، حيث قال: "سأذهب الأسبوع المقبل إلى اجتماع المجلس الأوروبي، حيث سأقول (لا) بشكل حاسم للخطط السخيفة للبيروقراطيين الأوروبيين والمنصة المدنية (ائتلاف المعارضة البولندية – المحرر)".

وأوضح مورافيتسكي أن اتفاقية الهجرة "تتضمن إعادة توطين المهاجرين غير الشرعيين في دول الاتحاد الأوروبي"، وأضاف أن قضية قبول المهاجرين غير الشرعيين هي إحدى قضايا الاستفتاء الوطني الذي سيجري في 15 أكتوبر بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية.

المصدر: نوفوستي