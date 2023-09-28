الدفاع البيلاروسية: طائرة بولندية انتهكت حدود البلاد مرتين

أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية اليوم الخميس، أن طائرة بولندية انتهكت حدود دولة بيلاروس مرتين، وتم تأكيد المعلومات من خلال بيانات المراقبة الموضوعية.

وقالت الوزارة في بيان: "اليوم في الساعة 15:02، سجلت أجهزة الكشف الرادارية التابعة للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي، اقتراب طائرة بولندية من الحدود البيلاروسية".

وأضاف البيان: "عند الساعة 15:20 عبرت الطائرة حدود جمهورية بيلاروس، وتعمقت لمسافة تصل إلى كيلومتر ونصف. وعند الساعة 16:22، انتهكت الطائرة المروحية مرة أخرى حدود الدولة، ودخلت لعمق 300 متر".

وفي تصعيد خطير على الحدود بين البلدين، أقدمت مروحية عسكرية تابعة للجيش البولندي في 1 سبتمبر، على خرق المجال الجوي مع بيلاروس، حيث حلقت على ارتفاع منخفض وكانت من طراز "مي-24".

وقالت لجنة الحدود البيلاروسية في بيان لها إنه بعد ظهر يوم السبت 1 سبتمبر، سجل حرس الحدود البيلاروسي انتهاكا للمجال الجوي للدولة من جانب بولندا وذلك في منطقة بيريستوفيتسكي بمقاطعة غرودنو".

ومن جانبه، أعلن المتحدث باسم الخارجية البيلاروسية أناتولي جلاز أن مينسك تحث وارسو على اتخاذ إجراءات تمنع تكرار حوادث انتهاك الحدود مستقبلا، وأنه تم استدعاء القائم بالأعمال البولندي في بيلوروسيا.

فقد استدعت وزارة الخارجية البيلاروسية فويتشخ فيليمونوفيتش، القائم بالأعمال البولندي في مينسك، وطالبته بتوضيحات في ما يتعلق بحادث المروحية البولندية التي انتهكت الحدود البيلاروسية اليوم السبت.

وفي أغسطس الماضي، أعلنت وزارة الدفاع البولندية نشر ألف جندي إضافي على الحدود مع بيلاروس، وأوضحت الوزارة أن القائد العام لدائرة الحدود البولندية، توماس براغا، توجه إلى وزارة الدفاع بطلب نقل ألف جندي إلى الحدود البولندية البيلاروسية.

وزعمت الخارجية البولندية أن مروحيتين بيلاروسيتين انتهكتا المجال الجوي البولندي، قبل أن تعلن وارسو عن نشر قوات على الحدود مع بيلاروس.

المصدر: RT