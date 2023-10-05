بالفيديو.. ناشطو مناخ يقتحمون عرضا مسرحيا في لندن

ألقي القبض على خمسة أشخاص بعد أن قام متظاهرون من منظمة Just Stop Oil بتعطيل عرض مسرحية Les Misérables في مسرح سوندهايم في ويست إند في العاصمة البريطانية لندن.

وخلال أداء الممثلين أغنية في العرض المسرحي اقتحم أعضاء مجموعة Just Stop Oil المسرح رافعين اللافتات.

وفي مقطع الفيديو الذي نشرته المنظمة عبر حسابها على منصة X (تويتر سابقا)، يظهر أن العرض يتوقف عندما صاح أحد الأعضاء "أوقفوا النفط فحسب"، وسط صيحات الاستهجان من الجمهور.

وسرعان ما صعد الطاقم الفني على خشبة المسرح، وأنزل ستار الأمان تلاه الستار الرئيسي.

ووفقا للمنشور ربط أربعة متظاهرين أنفسهم بخشبة المسرح.

🚨 BREAKING: Just Stop Oil interrupt Les Mis.



🦺 4 people are locked to the stage of the French-revolution-themed show.



💬 “Valjean steals bread to feed a starving child. How long before we are all forced to steal?



🌡 The fossil fuel show can't go on: https://t.co/3tlBID7nKApic.twitter.com/nCXsIGINoS — Just Stop Oil (@JustStop_Oil) October 4, 2023

المصدر: RT