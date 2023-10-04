سائقون غاضبون يطردون نشطاء المناخ في البرتغال من منتصف الطريق (فيديو)

حاول نشطاء المناخ في مجموعة "Climáximo" البرتغالية، إغلاق أحد الطرق الرئيسية في مدينة لشبونة، لكن لسوء حظهم نفد صبر السائقين فقاموا بطردهم من منتصف الطريق.

ويظهر مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، قيام عدد من السائقين بالترجل من مركباتهم وطرد النشطاء الذين كانوا يجلسون في منتصف الطريق، وقاموا بإعادة فتح الطريق أمام حركة المركبات.

Climate activists tried to block a highway in Portugal. Drivers quickly ended it.



This is how it’s done pic.twitter.com/VJKZJDWZxM — End Wokeness (@EndWokeness) October 3, 2023

وفي وقت لاحق، أعلنت الشرطة البرتغالية اعتقال تسعة نشطاء من مجموعة "Climáximo"، عرقلوا حركة المرور في أحد الطرق الرئيسية بمدينة لشبونة.

كما قام اثنان من هؤلاء النشطاء بتصعيد احتجاجهم من خلال تعليق نفسيهما بالحبال من على جسر المشاة، قبل أن تقوم شرطة الأمن العام بمساعدة رجال الإطفاء باستخدام الرافعات لإنزالهم.

ونقلت الشرطة النشطاء إلى مركز شرطة في بنفيكا، حيث دعت مجموعة "Climáximo" إلى وقفة تضامنية داعية مواصلة وقفتها الاحتجاجية حتى يتم إطلاق سراح جميع النشطاء.

المصدر: RT