هولندا.. اعتقال أكثر من 2400 ناشط بيئي بينهم عشرات القصر خلال مظاهرة احتجاجية في لاهاي (فيديو)

اعتقلت شرطة مدينة لاهاي، يوم السبت أكثر من 2400 شخص خلال احتجاج نظمه نشطاء بيئيون، تسبب بإغلاق طريق سريع رئيسي في المدينة.

وذكرت شرطة لاهاي في بيان رسمي نشر عبر موقعها في منصة "إكس" (تويتر سابقا): "نظم نشطاء المناخ في منظمة Extinction Rebellion Nederland مظاهرة احتجاجية بعد ظهر يوم السبت الـ 9 من سبتمبر، تسببت بإغلاق الطريق السريع الرئيسي A12، ونتيجة لذلك احتجزت طواقمنا أكثر من 2400 شخص على الطريق السريع بينهم عشرات القصّر"، موضحا أن المظاهرة انطلقت احتجاجا على الدعم الحكومي لقطاع التعدين (عمليات استخراج الوقود الأحفوري).

ووفقا لمراسل وكالة "نوفوستي" الروسية فقد شارك في المظاهرة عدة آلاف من الأشخاص، وقطع المتظاهرون جزءا كبيرا من الطريق السريع، رغم أن السلطات المحلية منعتهم من إغلاق الطريق الذي يعرف بأهميته وحيويته للمدينة.

ولم يستجب النشطاء لمطالبات الشرطة المتكررة بالانتقال من الطريق السريع إلى مكان آخر يسمح فيه بالتظاهر، وفي النتيجة استخدمت الشرطة الهولندية خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، ومن ثم بدأت حملة الاعتقالات.

وأفيد في وقت سابق بأن الحكومة الهولندية تنفق نحو 37.5 مليار يورو سنويا لدعم استخراج الوقود الأحفوري، وفي ذات الوقت، أعلن مجلس الوزراء الهولندي مرارا عن خطط للإلغاء التدريجي لجميع الإعانات المقدمة للوقود الأحفوري كجزء من مكافحة تغير المناخ.

عقب ذلك أعلن نشطاء حركة Extinction Rebellion Nederland أنهم ابتداء من اليوم سيغلقون الطريق السريع يوميا احتجاجا على ذلك.

المصدر: نوفوستي