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الاستخبارات التركية تعتقل عضوا هاربا من منظمة فتح الله غولن في طاجيكستان

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الاستخبارات التركية تعتقل عضوا هاربا من منظمة فتح الله غولن في طاجيكستان
AFP
فتح الله غولن
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اعتقلت أجهزة الاستخبارات التركية كوراي فورال العضو الهارب في منظمة FETO الإرهابية التابعة لفتح الله غولن في طاجيكستان.

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أفادت بذلك وكالة Haber Global التركية، "حيث كان عضو التنظيم الإرهابي يعتزم الفرار من طاجيكستان بعد ترحيل عضو آخر في نفس المنظمة، إيمسال كوتش، إلى تركيا، إلا أن الوقت لم يسعفه، إذا تم القبض عليه ونقله إلى تركيا".

وقد شارك كوراي فورال في تنظيم أنشطة منظمة فتح الله غولن في آسيا الوسطى، وتلقى تعليمات شخصيا من غولن أثناء زيارته لمقره في سايلورسبورغ بولاية بنسلفانيا الأمريكية.

وقد أفيد في وقت سابق بأن أنقره تعتبر وزير الدفاع الأوكراني الجديد رستم عمروف عضوا في منظمة فتح الله غولن، حيث تخرج، في التسعينيات، من مدرسة داخلية للأطفال الموهوبين بتمويل من المنظمة.

المصدر: أرغومنتي إي فاكتي

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