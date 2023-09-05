Aydınlık: وزير الدفاع الأوكراني الجديد سينفذ الخطط الأمريكية في المنطقة

قالت صحيفة Aydınlık التركية إن رستم عمروف وزير الدفاع الأوكراني الجديد، ستوكل له واشنطن تنفيذ خططها في المنطقة، مشيرة إلى ارتباطه بتنظيم الداعية فتح الله غولن المحظور في تركيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن عمروف درس في مدرسة القرم الداخلية للموهوبين، التي افتتحتها وزارة التعليم الأوكرانية قبل عودة القرم إلى روسيا، بتمويل من منظمة غولن المتهم بمحاولة الانقلاب في تركيا.

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وأضافت أنه على صلة مباشرة بالولايات المتحدة، حيث شارك في فترته الدراسية في برنامج وزارة الخارجية الأمريكية للتبادل كما أن شقيقه رسلان عمروف درس أيضا في مدرسة داخلية في القرم وله صلات بمنظمة غولن ويعرف الشقيقان في كييف "بطفلي أمريكا".

وأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي أمس الاثنين ترشيحه رستم عمروف رئيس صندوق أملاك الدولة الأوكراني، لمنصب وزير الدفاع خلفا لأليكسي ريزنيكوف.

المصدر: نوفوستي