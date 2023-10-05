لحظة تاريخية.. روسيا تسلم الوقود النووي لأول محطة نووية في بنغلاديش

استلمت بنغلاديش، اليوم الخميس، الدفعة الأولى من الوقود النووي الروسي، المخصصة لمحطة "روبور" للطاقة النووية التي يتم بناؤها في هذه الدولة وفقا لمشروع لشركة "روساتوم".

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وشارك الرئيس فلاديمير بوتين مع رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة عبر الفيديو في مراسم تسليم الدفعة الأولى من الوقود النووي المخصصة لمحطة "روبور".

وقال الرئيس بوتين خلال الحفل: "يعمل المهندسون وعلماء الذرة والمختصون في مجال البناء والعمال الروس والبنغلاديشيون بشكل منسق وودي جدا . ويتم بناء محطة الطاقة النووية وفق الجدول المحدد. ويشارك في عملية تشييد المحطة كل يوم أكثر من 20 ألف شخص، معظمهم، من مواطني بنغلاديش".

وهنأ بوتين، رئيسة وزراء بنغلاديش بإنجاز المرحلة الهامة الجديدة في بناء أول محطة للطاقة النووية في بنغلاديش، مشيرا إلى أن هذا المشروع الرائد يلبي مصالح البلدين، ويساهم في زيادة تعميق التعاون متبادل المنفعة ويسهم بشكل كبير في تطوير اقتصاد وتعزيز أمن الطاقة في جمهورية بنغلاديش.

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وأضاف بوتين: "بنغلاديش دولة صديقة وشريكة جيدة لروسيا منذ زمن طويل، ونحن نتعاون معها على مبادئ المساواة والاحترام المتبادل ومراعاة مصالح بعضنا البعض. لقد تم وضع أسس العلاقات الروسية- البنغلاديشية منذ أكثر من نصف قرن، عندما دعم الاتحاد السوفيتي في أوائل السبعينيات شعب البنغال الشرقية في نضاله من أجل الاستقلال، ثم في تشكيل دولة بنغلاديش الجديدة".

وفي خطوة ترمز لإيصال الوقود النووي إلى المحطة، قدم النائب الأول لمدير عام مؤسسة "روساتوم" ورئيس شركة "أتوم ستروي اكسبورت" أندريه بيتروف، في عاصمة بنغلاديش - دكا، لرئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة واجد، شهادة تسليم الوقود النووي الطازج من روسيا.

وفي 25 ديسمبر من العام 2015 تم التوقيع على عقد حول بناء المحطة المذكورة، بمفاعلين VVER-1200 بطاقة إجمالية 2400 ميغاواط بواسطة مشروع روسيا، وتبعد المحطة حوالي 160 كيلومترا عن عاصمة بنغلاديش.

وبحسب ما ذكرته وكالة الطاقة الدولية تعد محطة "روبور" الأولى في بنغلاديش، ويعد المشروع خطوة طموحة من هذا البلد الآسيوي لإعطاء دفعة تنمية لاقتصادها عن طريق زيادة إنتاج الكهرباء، ومن المتوقع أن يتم ربط 2.7 مليون منزل بالشبكة الكهربائية في العام المقبل وحده.

المصدر: RT