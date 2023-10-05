سيناتور أمريكي يدعو إدارة بايدن لتعليق المساعدات العسكرية لأذربيجان

دعا رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتو الديمقراطي بين كاردين الإدارة الأمريكية لتعليق المساعدات العسكرية لأذربيجان.

وقال كاردين في بيان له، يوم الأربعاء، إن "الولايات المتحدة يجب أن تعلق تقديم المساعدات الأمنية لأذربيجان حتى توقف الأخيرة حملتها القاسية"، في إشارة إلى العملية العسكرية في قره باغ.

ودعا كاردين إلى زيادة المساعدات الإنسانية للأرمن الذين غادروا قره باغ، ودعم الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة الأرمنية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك "الجهود لزيادة الشفافية وتطوير الإدارة الفعالة والتعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة وأوروبا الغربية".

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وليست هذه أول دعوة من هذا القبيل، تطلق من مجلس الشيوخ، حيث دعا السيناتور روبرت مينينديز إلى تعليق المساعدات لأذربيجان في أواخر الشهر الماضي. وطرح مشروع قانون حول فرض عقوبات على أذربيجان بسبب الوضع في قره باغ، ومساعدة أرمينيا.

ويأتي ذلك في أعقاب عملية عسكرية أذربيجانية في منطقة قره باغ، انتهت في سبتمبر الماضي بالتفاوض بين السلطات الأرمنية لجمهورية قره باغ غير المعترف بها وأذربيجان، وقرار إنهاء وجود الجمهورية اعتبارا من 1 يناير 2024 وعودة المنطقة إلى السيادة الأذربيجانية.

وفي أعقاب تلك الأحداث غادر أكثر من 100 ألف من السكان الأرمن المنطقة، خوفا من "التطهير العرقي" المحتمل.

المصدر: تاس