وفد من الكونغرس الأمريكي في أرمينيا لبحث العلاقات الثنائية والوضع حول قره باغ

وصل وفد من الكونغرس الأمريكي بقيادة السيناتور الديمقراطي غاري بيترز إلى أرمينيا أمس الجمعة لعقد اجتماعات مع قيادة البلاد، حسبما أفادت سفارة الولايات المتحدة في يريفان.

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وقالت السفارة في بيان صحفي إنه خلال الزيارة التي تستمر حتى الاثنين 25 سبتمبر، سيلتقي بيترز والوفد المرافق له رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، ورئيس البرلمان ألين سيمونيان، ونائب وزير الخارجية باروير هوفهانيسيان وجهات معنية أخرى.

ويتوقع أن تتناول المباحثات "العلاقات الأرمنية الأمريكية وتأثير العمليات العسكرية الأخيرة التي قامت بها أذربيجان، على السكان الأرمن في قره باغ".

ومن المقرر أيضا أن يسافر الوفد الأمريكي إلى منطقة سيونيك في جنوب أرمينيا لمناقشة القضايا الأمنية والإنسانية مع المسؤولين المحليين.

يذكر أن منطقة سيونيك تقع بين البر الرئيسي لأذربيجان وجيب ناخيتشيفان التابع لها، وتسعى باكو للربط بينهما من خلال فتح ما يسمي "ممر زانغزور" عبر أراضي سيونيك.

وفي وقت سابق، انضمت مجموعة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي والذي تضم أكثر من 40 عضوا في الكونغرس الأمريكي، إلى دعوة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لاتخاذ إجراءات ملموسة في مجلس الأمن الدولي "لإنشاء تفويض ومهمة لحفظ السلام لحماية المسيحيين الأرمن البالغ عددهم 120 ألفا في قره باغ من الإبادة الجماعية"، حسبما ذكرت اللجنة الأرمنية الأمريكية.

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وكانت أذربيجان أطلقت الثلاثاء ما أسمته "إجراءات محلية لمكافحة الإرهاب" في قره باغ، بهدف نزع سلاح القوات الأرمنية وانسحابها والعودة إلى "الأراضي المحررة من الاحتلال"، في عملية وصفها الجانب الأرمني بأنها "عدوان" هدفه التطهير العرقي.

والأربعاء، أعلنت سلطات جمهورية قره باغ غير المعترف بها عن توصل الطرفين إلى وقف كامل للأعمال العدائية بوساطة من قوات حفظ السلام الروسية.

تضمن الاتفاق حل جيش قره باغ ونزع سلاحه وانسحاب الوحدات المتبقية من القوات المسلحة الأرمنية من منطقة انتشار قوات حفظ السلام الروسية. كما اتفق الطرفان على مناقشة قضايا إعادة الاندماج وضمان حقوق وأمن السكان الأرمن في قره باغ.

المصدر: وكالات