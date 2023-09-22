اقتراح في مجلس الشيوخ الأمريكي بمعاقبة باكو ومساعدة يريفان

قدم أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، يوم أمس، مشروع قانون يتضمن فرض عقوبات على أذربيجان بسبب الوضع في قره باغ وكذلك مساعدة أرمينيا.

أفاد بذلك المكتب الصحفي لأحد واضعي المبادرة، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي روبرت مينينديز (ديمقراطي من نيوجيرسي).

إقرأ المزيد

وجاء في الوثيقة الموزعة، أن مشروع القانون "يوفر المساعدة الإنسانية للأرمن في قره باغ ويمنع منح الحكومة الأذربيجانية مساعدات إضافية في المجال الأمني".

وتسمح المبادرة للإدارة الأمريكية، بإدراج أرمينيا في برنامج تقديم المساعدة العسكرية المالية للدول الأجنبية، و"تطوير برنامج لضمان أمن شعب قره باغ وفرض عقوبات" ضد السلطات الأذربيجانية بسبب تصرفاتها تجاه قره باغ.

وكانت وزارة الدفاع الأذربيجانية أعلنت، يوم الثلاثاء الماضي، أن أذربيجان بدأت تنفيذ إجراءات "لمكافحة الإرهاب" في قره باغ، من أجل استعادة النظام الدستوري في البلاد.

ووصفت باكو الانسحاب الكامل للقوات الأرمنية من قره باغ، وحل السلطات غير المعترف بها في ستيباناكيرت (عاصمة الإقليم)، شرطا لإحلال السلام في المنطقة، بينما وصفت أرمينيا ما يحدث بالعدوان، وذكرت أنه لا توجد وحدات عسكرية أرمنية في قره باغ.

من جانبها، دعت وزارة الدفاع الروسية، طرفي النزاع إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، ومواصلة المفاوضات، وأشارت إلى أن قوات حفظ السلام الروسية، قدمت الرعاية الطبية للمصابين، وقامت بإجلاء السكان المدنيين في المناطق الأكثر خطورة في الإقليم.

وفي يوم الأربعاء الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه قد تم الاتفاق على الوقف الكامل لإطلاق النار، بين أذربيجان، وممثلي إقليم قره باغ، بوساطة من قوات حفظ السلام الروسية.

المصدر: تاس