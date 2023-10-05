ترامب يقترح وقف الدعم الأمريكي لأوكرانيا "حتى تشارك أوروبا بالقدر نفسه من الأموال"

اقترح الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، على السلطات الأميركية وقف دعم أوكرانيا، حتى تشارك أوروبا بالقدر نفسه من الأموال التي قدمتها واشنطن لكييف، والبالغ 175 مليار دولار.

وقال ترامب عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال": "لا يجب إرسال دولار واحد آخر حتى تصل أوروبا إلى القدر نفسه من الأموال التي أنفقتها الولايات المتحدة على الدفاع عن أوكرانيا".

وأشار الرئيس الأمريكي السابق، إلى أن حجم ما أنفقته الولايات المتحدة على المساعدات المقدمة لأوكرانيا، حتى الآن، يصل إلى 175 مليار دولار.

وتساءل "لماذا نتقدم إلى هذا الحد، ونلحق الضرر بقواتنا واستعدادنا ونخفض بشكل كبير إمداداتنا من الأسلحة؟"، لدعم أوكرانيا، في حين لا تقوم الدول الأوروبية بالشيء نفسه.

هذا وصرح عدد من المسؤولين الأمريكيين، يوم الأربعاء، بأن واشنطن تعتزم نقل آلاف الأسلحة والذخائر الإيرانية التي تم اعتراضها ومصادرتها وهي في طريقها إلى اليمن، إلى القوات الأوكرانية.

كما أعلنت القيادة المركزية الأميركية، أنها نقلت إلى أوكرانيا يوم الاثنين الماضي نحو 1.1 مليون طلقة ذخيرة صادرتها البحرية الأمريكية في يوليو الماضي، أثناء نقلها من إيران إلى اليمن.

وتأتي خطوة القيادة المركزية الأمريكية، في إطار المساعدة على تخفيف نقص الأسلحة في الوقت الذي يحذر فيه البنتاغون من نفاد الأموال اللازمة لمساعدة كييف على مواصلة حربها ضد روسيا.

ومن جانبها، قالت عضو مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي مارجوري تايلور غرين في وقت سابق، إن تقديم الولايات المتحدة المساعدات المالية لأوكرانيا، ينتهي بجيوب النازية.

وتسعى الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وأكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة للقوات.

المصدر: RT