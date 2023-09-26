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عضو بالكونغرس الأمريكي: المساعدات المقدمة إلى كييف تنتهي بتمويل النازية

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عضو بالكونغرس الأمريكي: المساعدات المقدمة إلى كييف تنتهي بتمويل النازية
AP
عضو مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي مارجوري تايلور غرين
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قالت عضو مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي، مارجوري تايلور غرين، إن تقديم الولايات المتحدة المساعدات المالية لأوكرانيا، ينتهي بجيوب النازية.

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وكتبت غرين عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "الأمريكيون لا يدفعون فقط فاتورة المساعدة العسكرية لأوكرانيا، نحن ندفع مقابل كل شيء تقريبا".

وأضافت: "أصوّت ضد إرسال الأموال إلى زيلينسكي لتمويل النازيين في أوكرانيا"، مشددة على أنه يتعين على أعضاء الكونغرس الأمريكي "التركيز على أمريكا، وليس أوكرانيا".

وأشارت إلى أنه في الوقت الذي يتم فيه إرسال الأموال إلى أوكرانيا لدعم قوات كييف، فإن الحدود الأمريكية الجنوبية تفتقر إلى 19 ألف مقاتل ليدافعوا عنها، مؤكدة أن الولايات المتحدة وأمنها أحق بهذه الأموال.

وانتقدت مارجوري تايلور غرين، العضو في مجلس النواب الأمريكي، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لقيامه بإلغاء الانتخابات في أوكرانيا ووصفت جيشه بالنازي.

ويشار إلى أن غرين، أعلنت مرات عديدة عن معارضتها للدعم الأمريكي لنظام كييف. كما أعلنت كذلك عزمها تقديم مشروع قانون إلى الكونغرس لعزل الرئيس الأمريكي جو بايدن بتهمة "انتهاك مهامه الدستورية".

المصدر: نوفوستي 

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