انتقدت مارجوري تايلور غرين، العضو في مجلس النواب الأمريكي، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لقيامه بإلغاء الانتخابات في أوكرانيا ووصفت جيشه بالنازي.

بهذا الشكل علقت السياسية الأمريكية، على اجتماع زيلينسكي مع أعضاء مجموعة العمل الدولية، التي ناقشت العواقب البيئية للنزاع الأوكراني.

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وكتبت في تغريدة على تويتر: "تصبح كل الأمور واضحة فعلا، عندما يتحدث ممثل يرتدي الزي العسكري الأخضر كل يوم، ويتم تمويله بالكامل من قبل دعاة الحرب من الولايات المتحدة، هذا الممثل قام لتوه بإلغاء الانتخابات وفرض قبل ذلك سيطرته على وسائل الإعلام الوطنية ولديه جيش نازي".

ويشار إلى أن عضو مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الجمهوري مارجوري تايلور جرين، أعلنت مرات عديدة عن معارضتها للدعم الأمريكي لنظام كييف. كما أعلنت كذلك عزمها تقديم مشروع قانون إلى الكونغرس لعزل الرئيس الأمريكي جو بايدن بتهمة "انتهاك مهامه الدستورية".

المصدر: نوفوستي