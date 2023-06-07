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نائبة أمريكية تتحدث عن "غباء" واشنطن بسبب دعمها لأوكرانيا

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نائبة أمريكية تتحدث عن
Globallookpress
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اعتبرت مارجوري تايلور غرين، العضو في مجلس النواب الأمريكي، أن تقديم الدعم لنظام كييف يدل على "غباء" واشنطن.

وكتبت النائبة الجمهورية عبر "تويتر": "لن أصوت لدعم أوكرانيا وسأناضل ضد ذلك. السياسيون في واشنطن يقرعون طبول الحرب ويطالبون الأمريكيين بدفع ثمنها. واشنطن غبية للغاية للسماح بمثل هذه الأشياء".

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وسبق أن وقفت تايلور غرين مرارا ضد دعم كييف، كما أعلنت عزمها على تقديم مشروع قانون إلى الكونغرس بشأن عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن بتهمة "انتهاك الواجبات الدستورية".

المصدر: RT

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