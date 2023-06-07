نائبة أمريكية تتحدث عن "غباء" واشنطن بسبب دعمها لأوكرانيا

اعتبرت مارجوري تايلور غرين، العضو في مجلس النواب الأمريكي، أن تقديم الدعم لنظام كييف يدل على "غباء" واشنطن.

وكتبت النائبة الجمهورية عبر "تويتر": "لن أصوت لدعم أوكرانيا وسأناضل ضد ذلك. السياسيون في واشنطن يقرعون طبول الحرب ويطالبون الأمريكيين بدفع ثمنها. واشنطن غبية للغاية للسماح بمثل هذه الأشياء".

I will not vote for Ukraine funding and I will whip against it.



Politicians in Washington are beating the war drums and demanding the American people pay for it.



Washington is so stupid for things like this. pic.twitter.com/DB6ANu6i8k — Rep. Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) June 6, 2023

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وسبق أن وقفت تايلور غرين مرارا ضد دعم كييف، كما أعلنت عزمها على تقديم مشروع قانون إلى الكونغرس بشأن عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن بتهمة "انتهاك الواجبات الدستورية".

المصدر: RT