وصفت عضو مجلس النواب الأمريكية الجمهورية مارجوري تايلور غرين التأكيدات الغربية بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ينوي غزو أوروبا بالهراء.

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ونقلت صحيفة "The Independent" عن غرين قولها: "إن الهدف من وجودنا هناك، في أوكرانيا، مثير للسخرية. ندفع ثمن... حرب بالوكالة مع روسيا. مع ذلك لم أر أن بوتين في الواقع يظهر أي خطط لغزو أوروبا".

وأضافت أنها لا تثق بكل الأكاذيب التي يتحدث فيها البعض عن بوتين.

ودعت مارجوري تايلور غرين، سابقا، سلطات بلادها للتوقف عن دعم كييف، وحثت أوكرانيا على السعي لإحلال السلام.

المصدر: نوفوستي