دعت النائبة الجمهورية بمجلس النواب الأمريكي، مارجوري تايلور غرين، أعضاء الكونغرس إلى التوقف عن تأجيج النزاع في أوكرانيا، مؤكدة أن الأعمال العسكرية هناك يجب أن تنتهي.

وكتبت غرين على حسابها في منصة "إكس" بعد لقائها مع المشاركين في احتجاج على المساعدات لأوكرانيا في مبنى الكابيتول: "النواب قد يختلفون حول أشياء كثيرة، ولكن يجب أن يتفق الكونغرس الأمريكي على أنهم بحاجة إلى التوقف عن تأجيج النزاع في أوكرانيا.

وشددت النائبة على أن "السلام وحرية التعبير لا ينبغي أن يكونا قضية حزبية". مؤكدة أن "الأعمال العسكرية في أوكرانيا يجب أن تنتهي".

ويذكر أن يوم الأربعاء، ألقت الشرطة الأمريكية القبض على 11 شخصا على الأقل خلال احتجاج على المساعدات المقدمة لأوكرانيا داخل مبنى الكابيتول الأمريكي، للمطالبة بوقف التمويل لأوكرانيا وبدء مفاوضات السلام.

وأفاد ميديا ​​بنجامين، أحد مؤسسي الحركة الأمريكية المناهضة للحرب Codepink، أنه تم اعتقال النشطاء بسبب "دعوتهم إلى عدم تمويل القتال في أوكرانيا".

وفي 24 فبراير 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بعدها، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

وتسعى الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وأكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

المصدر: RT