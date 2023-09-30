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نائبة أمريكية: قلق بايدن على مصير أوكرانيا أكثر منه على بلاده

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نائبة أمريكية: قلق بايدن على مصير أوكرانيا أكثر منه على بلاده
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قالت عضو مجلس النواب الأمريكي مارجوري تايلور غرين، إن الرئيس جو بايدن قلق لمصير أوكرانيا، أكثر من قلقه لمصير الولايات المتحدة.

وقالت غرين في منشور على "إكس": "صرح جو بايدن ومجلس الشيوخ بأن مشروع تأجيل الإغلاق الحكومي الذي صوتنا عليه اليوم في الكونغرس كان في الأصل فاشلا. هذا لأن واشنطن أكثر قلقا على أوكرانيا من قلقها على الشعب الأمريكي".

وأضافت أن الولايات المتحدة "لن تتقدم حتى يبدأ القائد الأمريكي الاهتمام بشؤون بلاده وتمويل الحكومة، وحل الأزمة على الحدود مع المكسيك".

وأعربت مارجوري تايلور غرين في عدة مناسبات عن معارضتها لدعم أوكرانيا.

المصدر: RT

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