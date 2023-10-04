وسائل إعلام: رئيس الوزراء العراقي يزور موسكو الثلاثاء المقبل

أفاد مصدر حكومي عراقي، اليوم الأربعاء، بأن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يعتزم زيارة العاصمة الروسية موسكو يوم الثلاثاء المقبل 10 أكتوبر.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المصدر قوله: "رئيس الوزراء سيزور موسكو يومي 10 و11 أكتوبر الجاري".

وأضاف المصدر أن السوداني سيغادر بغداد يوم 9 أكتوبر، ويعتزم لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم أكتوبر الجاري.

هذا وبحث معاون الرئيس الروسي إيغور ليفيتين مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في بغداد اليوم الأربعاء، سبل تطوير العلاقات الروسية العراقية، وزيارة السوداني المرتقبة إلى موسكو.

ونقل ليفيتين تحيات الرئيس فلاديمير بوتين، وهنأ السواداني بالعيد الوطني العراقي، مؤكدا رغبة روسيا في توطيد التعاون مع العراق على مختلف المستويات والأصعدة.

المصدر: RT