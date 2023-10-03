السوداني يبحث مع معاون رئيس روسيا إيغور ليفيتين تعزيز العلاقات في مختلف المجالات

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع معاون رئيس روسيا إيغور ليفيتين، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المتبادل في مختلف المجالات.

وأشار السوداني إلى العلاقات الوثيقة والتاريخية التي تربط العراق مع روسيا، ورغبة الحكومة بتعزيزها، مؤكدا إطلاق العراق مشروعَ طريق التنمية مع مشروع ميناء الفاو، الذي يعد مشروعا اقتصاديا مستداما، ضمن سياسة الحكومة في التحوّل نحو الاقتصاد المتعدد وعدم الاعتماد على النفط، فضلا عن أهميته لدول المنطقة، وتحقيقه التكامل مع الممرات الاقتصادية الأخرى.

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من جانبه، نقل ليفيتين تحيات الرئيس فلاديمير بوتين، كما قدم التهاني بمناسبة العيد الوطني العراقي، مؤكدا رغبة بلاده في توطيد التعاون مع العراق على مختلف المستويات والصعد.

كما جرى، خلال اللقاء مناقشة منهاج الزيارة المرتقبة للسيد السوداني إلى موسكو.

المصدر: RT