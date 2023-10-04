أنقرة: إلغاء حضور أردوغان لقاء المجموعة الأوروبية ليس بسبب وعكة صحية

أكدت الرئاسة التركية أن إلغاء زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان التي كانت مقررة إلى إسبانيا للمشاركة في جلسات المجموعة السياسية الأوروبية، لم يكن بسبب تعرضه لوعكة صحية.

وذكرت تقارير إعلامية في وقت سابق أن أردوغان ألغى خطابا كان سيلقيه باجتماع كتلة حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في البرلمان، وزيارة كانت مقررة إلى إسبانيا بسبب وعكة صحية.

وكان أردوغان سيتوجه إلى إسبانيا لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الإقليمية، استجابة لدعوة من رئيس الوزراء الإسباني.

المصدر: سبوتنيك