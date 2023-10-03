الصين تنفي معلومات "تقرير سري" للمخابرات البريطانية بشأن حادثة غواصة في البحر الأصفر

قالت "ديلي ميل" البريطانية إن الصين نفت، ردا على استفسارات الصحيفة، معلومات زعمت مصرع 55 بحارا صينيا في حادث في البحر الأصفر.

ونقلت الصحيفة عن تقرير سري للمخابرات البريطانية زعم أن البحارة لقوا حتفهم بعد عطل كارثي في أنظمة الأكسجين بالغواصة، ما أدى إلى تسمم الطاقم، وكان قبطان الغواصة "093-417" البحرية الصينية من بين القتلى، وكذلك 21 ضابطا آخر.

وبحسب "ديلي ميل" نفت الحكومة الصينية وقوع الحادث، بحسب الصحيفة.

وتابعت الصحيفة رفضت بكين التكهنات المفتوحة المصدر حول الحادث ووصفتها بأنها "كاذبة تماما"، كما نفت تايوان أيضا تقارير انتشرت على الانترنت حول الأمر نفسه.

وقالت "ديلي ميل" أنه "حتى الآن لا يوجد تأكيد مستقل للخسارة المتوقعة للغواصة الصينية".

وحاولت صحيفة "ديلي ميل"، التواصل مع البحرية الملكية لمناقشة التفاصيل الواردة في تقرير المخابرات البريطانية، لكن المصادر الرسمية رفضت التعليق أو تقديم تفاصيل.

وزعمت أن: "تقارير المخابرات تفيد أن حادثاً وقع في 21 أغسطس على متن الغواصة في أثناء قيامها بمهمة في البحر الأصفر".

وبحسب الصحيفة، "وقع الحادث عند الساعة 08:12 بالتوقيت المحلي مما أدى إلى مقتل 55 من أفراد الطاقم: 22 ضابطا، و7 ضباط صف، و9 جنود، و17 بحارا. ومن بين القتلى الكولونيل البحري شيوي يونغ بينغ".

وبحسب ما نقلته "ديلي ميل" عن التقرير: "سبب الوفاة كان نقص الأكسجين بسبب خطأ في نظام الغواصة. وقد اصطدمت الغواصة بعائق سلسلة ومرساة تستخدمه البحرية الصينية بمثابة فخ للغواصات الأمريكية والغربية".

وتابع التقرير: "أدى ذلك إلى تعطل الأنظمة على متن الغواصة، واستغرق إصلاحها وتسويتها ست ساعات، وتسبب نظام الأكسجين الموجود على متن الغواصة في تسمم جميع أفراد الطاقم بعد فشل ذريع".

ودخلت الغواصات الصينية من طراز "093" الخدمة خلال الخمسة عشر عاما الماضية، ويبلغ طول الغواصة 351 قدما وهي مسلحة بطوربيدات، وتعد هذه الغواصات من بين الغواصات الصينية الأكثر حداثة وتشتهر بمستويات الضوضاء المنخفضة، ومن المفهوم أن حادثة الغرق قد حدثت في المياه قبالة مقاطعة شاندونغ الصينية.

المصدر: RT