الدفاع الصينية: التقارير حول حادث الغواصة النووية الصينية في مضيق تايوان غير صحيحة

فندت وزارة الدفاع الصينية صحة التقارير والأنباء التي زعمت بوقوع حادث للغواصة النووية الصينية في مضيق تايوان، وأكدت أنها عارية عن الصحة.

وأوضح وو تشيان المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية في مؤتمر صحفي اليوم الخميس أن التقارير التي تتحدث عن حادث مزعوم لغواصة نووية صينية في مضيق تايوان غير صحيحة.

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بيان الدفاع الصينية يأتي عقب تقارير إعلامية وأنباء منشورة في مواقع الشبكات الاجتماعية، تفيد بأن الغواصة النووية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني من طراز 093 شانغ تحطمت مؤخرا في مضيق تايوان، وتوفي طاقمها بأكمله.

في حين قالت وزارة الدفاع التايوانية إنها لم تجد أي دليل على تحطم غواصة نووية صينية في مضيق تايوان.

المصدر: نوفوستي