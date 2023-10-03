افتتاح مركز تعليمي للغة الروسية في جمهورية الكونغو الديمقراطية

أعلنت الملحقة الصحفية بالسفارة الروسية لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية ألينا ميرزاخانوفا، افتتاح مركز تعليم اللغة الروسية وتدريسها في العاصمة كينشاسا.

وقالت ميرزاخانوفا: "حضر حفل افتتاح مركز التعليم المفتوح في تدريس اللغة الروسية وتعليمها السفير أ.ل. سينتيبوف، وعميد جامعة كينشاسا المستشار العلمي لوزارة التعليم العالي والجامعي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، كما شارك عميد جامعة فورونيج الحكومية التربوية فيلونينكو عبر الفيديوكونفرنس".

وأضافت: "يتم تنفيذ هذا المشروع بمبادرة من وزارة التعليم في روسيا الاتحادية لنشر اللغة الروسية والتعليم باللغة الروسية في الخارج. ولهذا الغرض، سيقدم معلمو اللغة الروسية من جامعة فورونيج الحكومية دروسا مجانية مدة شهرين لـ 300 طالب في دروس تقام بكلية فقه اللغة في جامعة كينشاسا".

كما أشارت إلى أنه في وقت سابق من شهر أبريل، وصل وفد من جامعة فورونيج الحكومية التربوية إلى الكونغو لمناقشة آفاق افتتاح أول مركز في تاريخ العلاقات الروسية الكونغولية، مضيفة أن الوفد عقد اجتماعات مع وزير التعليم العالي والجامعي بالجمهورية، موهيندو نزانغي بوتوندو، ومدراء عدد من مؤسسات التعليم العالي المحلية.

يُذكر أن "مركز التعليم المفتوح لتدريس اللغة الروسية وتعليمها" الذي تم افتتاحه في جمهورية الكونغو الديمقراطية هو الأحدث بين المراكز المماثلة التي افتتحت ضمن إطار المشروع الإنساني الدولي "المعلم الروسي في الخارج" في عدد من الدول الأفريقية والآسيوية.

ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز اللغة الروسية والتعليم الروسي في الخارج بدعم من وزارة التعليم الروسية.

المصدر: RT