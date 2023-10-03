فرنسا: سيكون هناك رد قوي على أي محاولة لانتهاك سلامة أراضي أرمينيا

أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا أنه سيكون هناك "رد قوي" على أي محاولات لانتهاك سلامة أراضي أرمينيا.

وقالت كولونا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها الأرمني أرارات ميرزويان في يريفان، يوم الثلاثاء: "أود أن يوجه الاتحاد الأوروبي وكافة الدول الاعضاء فيه ابتداء من هذه اللحظة، مثل ما نقوم به نحن، إشارة واضحة لجميع من قد يحاولون انتهاك سلامة أراضي أرمينيا".

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وأضافت: "أي أعمال من هذا القبيل سيعقبها رد قوي".

وأشارت إلى أنها تعول على دعم الشركاء في هذه المسألة، وخصوصا الولايات المتحدة.

وذكرت الوزيرة الفرنسية أنها طلبت من المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، توسيع بعثة المراقبين الأوروبية في أرمينيا.

وأكدت كولونا كذلك موافقة فرنسا على توقيع اتفاق مع أرمينيا، سيسمح بتوريد معدات عسكرية ليريفان.

وكانت الخارجية الفرنسية قد أعلنت عشية زيارة كولونا ليريفان، أن الوزيرة "ستكرر وقوف فرنسا الى جانب أرمينيا" و"دعم فرنسا لسيادة أرمينيا ووحدة أراضيها".

المصدر: نوفوستي