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فرنسا توافق على عقد اتفاق مع أرمينيا حول تزويدها بمعدات عسكرية

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فرنسا توافق على عقد اتفاق مع أرمينيا حول تزويدها بمعدات عسكرية
AP Vahram Baghdasaryan/PHOTOLURE via AP
وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا مع نظيرها الأرمني أرارات ميرزويان في يريفان
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أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا أن فرنسا وافقت على عقد اتفاق مع أرمينيا يسمح بتزويد يريفان بمعدات عسكرية.

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وقالت كولونا خلال زيارتها لأرمينيا، يوم الثلاثاء، إن "فرنسا وافقت على توقيع اتفاق مع أرمينيا، سيسمح بتوريد معدات عسكرية لأرمينيا، لتكون قادرة على حماية نفسها".

وامتنعت الوزيرة عن الكشف عن مزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

وكانت الخارجية الفرنسية قد أعلنت عشية زيارة كولونا ليريفان، أن الوزيرة "ستكرر وقوف فرنسا الى جانب أرمينيا" و"دعم فرنسا لسيادة أرمينيا ووحدة أراضيها".

المصدر: "نوفوستي"

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