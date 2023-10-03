البيت الأبيض: نمتلك موارد تكفي لمواصلة دعم أوكرانيا خلال شهرين

أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن الموارد المتوفرة لدى الإدارة الأمريكية لمواصلة دعم أوكرانيا ستكفي لمدة شهرين.

وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء، ردا على سؤال بهذا الصدد: "نظرا لوتائر تقديم المساعدات، قد يدور الحديث عن شهرين تقريبا".

وأضاف أن المواعيد ستتوقف على الوضع الميداني في الجبهة، وحجم المساعدات التي تقدمها واشنطن لأوكرانيا وما تحتاج إليه.

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وأشار إلى أن البنتاغون لا يزال يمتلك "عدة مليارات الدولارات"، مضيفا أن الولايات المتحدة ستتمكن من تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا بالوتائر المعتادة، أي إرسال حزمة جديدة من المساعدات كل أسبوعين تقريبا.

وأكد أن مواصلة الدعم لأوكرانيا تتطلب تأييد الكونغرس لطلبات البيت الأبيض بشأن التمويل الإضافي.

يذكر أن الكونغرس لم يتمكن من الاتفاق على مشروع الميزانية لعام 2024، واضطر لتبني تشريع مؤقت لمواصلة تمويل الحكومة في غياب الميزانية.

ولا يشمل هذا التشريع المؤقت تمويلا لتوريدات الأسلحة والمعدات لأوكرانيا.

وتجدر الإشارة إلى أن الكونغرس لم يوافق على طلب الإدارة الأمريكية تخصيص 13 مليار دولار إضافيا لتقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا و8.5 مليار دولار لتقديم المساعدات الأمنية والاقتصادية لمختلف الدول، بما فيها أوكرانيا.

المصدر: وكالات