مسؤول أمريكي رفيع يكشف قيمة المساعدات الأمريكية المتبقية لكييف

أفاد مسؤول أمريكي كبير لوكالة "نوفوستي" الروسية يوم الاثنين بأن الولايات المتحدة ما زالت تمتلك نحو 5.4 مليار دولار إضافية كمساعدات عسكرية لكييف.

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وأوضح المسؤول الذي لم تكشف وكالة "نوفوستي" عن اسمه أن هذه المبالغ ستسمح للولايات المتحدة بإمداد أوكرانيا بأسلحة ومعدات عسكرية من الاحتياطيات الحالية.

وأضاف أنه من أصل 25.9 مليار دولار وافق عليها الكونغرس العام الماضي لتجديد الاحتياطيات العسكرية الأمريكية التي استنفدت بسبب المساعدات المقدمة لأوكرانيا، لم يتبق سوى 1.6 مليار دولار.

وقال المصدر: "لا أريد أن أخمن إلى متى قد يستمر هذا لأن هناك الكثير من المتغيرات التي يجب أخذها في الاعتبار".

وذكرت وسائل الإعلام أمريكية في وقت سابق نقلا عن مسؤولين في البنتاغون أن الأموال المتبقية يجب أن تكفي لتزويد أوكرانيا بالأسلحة مدة 6 أشهر تقريبا.

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وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، في وقت سابق يوم الاثنين، بأن واشنطن تمتلك الأموال لتلبية الاحتياجات الفورية للمساعدة العسكرية لأوكرانيا، ولكن الأموال ليست متوفرة للدعم على المدى الطويل.

ليعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مات ميلر، أن سبب تجميد الولايات المتحدة لمشاريع المساعدات الطويلة الأجل لكييف، يعود لعدم وجود اتفاق واضح في الكونغرس حولها.

يذكر أن موسكو أرسلت مذكرة لحلف الناتو دعته فيها للكف عن إمداد نظام كييف بالأسلحة، وأن أي شحنة أسلحة متجهة لأوكرانيا ستكون هدفا مشروعا للقوات الروسية.

كما وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا مستعدة للمفاوضات، إلا أن الإمدادات العسكرية التي يقدمها الغرب لنظام كييف، تعيق جميع المساعي الدبلوماسية وتطيل أمد الصراع.

المصدر: نوفوستي