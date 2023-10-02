الخارجية الأمريكية توضح أسباب تجميد مشاريع المساعدات الطويلة الأجل لكييف

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مات ميلر، أن سبب تجميد الولايات المتحدة لمشاريع المساعدات الطويلة الأجل لكييف، يعود لعدم وجود اتفاق واضح في الكونغرس حولها.

وقال ميلر في مؤتمر صحفي: "لا يزال لدينا أموال لتقديم المساعدة الدفاعية على المدى القصير، ولكن تم تجميد الأموال في إطار مساعدة أوكرانيا ومن خلال التمويل العسكري الدولي، إننا نتحدث عن مشاريع المساعدات على المدى الطويل".

وفي وقت سابق، أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، أن لدى الولايات المتحدة إمكانيات لتزويد أوكرانيا بالمساعدات العسكرية لعدة أسابيع أخرى.

وقال كيربي في مقابلة مع شبكة "سي أن أن": "لا يزال لدينا بعض التمويل. أعتقد أنه سيكون لدينا ما يكفي لبضعة أسابيع أخرى أو نحو ذلك".

وأضاف أن المزيد من المساعدات قد يتأثر دون مخصصات إضافية من الكونغرس.

يذكر أن الولايات المتحدة تعتبر أكبر داعمي أوكرانيا، حيث بلغت قيمة المساعدات العسكرية وحدها، التي تم تقديمها منذ بدء العملية العسكرية الروسية، أكثر من 44 مليار دولار.

المصدر: نوفوستي