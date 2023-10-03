أثار مواطن ألماني اليوم الثلاثاء غضب وزير الدفاع بوريس بيستوريوس، بعد أوضح بأنه كان من الممكن تجنب النزاع في أوكرانيا من خلال التوصل إلى اتفاق مع روسيا.

وكان بيستوريوس يجري محادثة مع مواطنين ألمان أجاب خلالها على أسئلتهم، وأحد الأسئلة الأخيرة طرحه رجل ذكر في بداية ملاحظته أنه "يريد طرح سؤال لا يمكن طرحه في ألمانيا على الإطلاق"، وردا على ذلك، أشار بيستوريوس على الفور إلى أنه يمكن طرح أي سؤال، وقال الرجل: "هذا ما تقوله".

بعد ذلك، تساءل الرجل عن سبب عدم موافقة المستشار الألماني أولاف شولتس على تسوية دبلوماسية للنزاع في أوكرانيا في بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقترح مرارا وتكرارا إجراء مفاوضات، وهو ما لم تنشره وسائل الإعلام الألمانية، ليقاطعه المذيع بحجة ضيق الوقت، وأشار الرجل بحقه في التعبير عن رأيه.

ليرد بيستوريوس بنبرة غاضبة: "عذرا، ليس لديك الحق! حرية التعبير تعني حرية التعبير عن الرأي، وليس الحق في أن يتم التصفيق لهذا الرأي! نقطة على السطر"، ما جعل القاعة تعج بالتصفيق.

وأشارت موسكو في عدة مناسبات إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظرا على المفاوضات على المستوى التشريعي. ويدعو الغرب باستمرار روسيا إلى المفاوضات، المفاوضات التي تبدي موسكو استعدادها لها، ولكن في الوقت نفسه يتجاهل الغرب رفض كييف المستمر للدخول في حوار.

وفي وقت سابق، ذكر الكرملين أنه لا توجد حاليا أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع في أوكرانيا إلى الاتجاه السلمي، والأولوية المطلقة بالنسبة لروسيا هي تحقيق أهداف العملية الخاصة وفي الوقت الحالي لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الوسائل العسكرية.

وكما ذكر الكرملين، فإن الوضع في أوكرانيا يمكن أن يتحرك نحو الاتجاه السلمي، شريطة أن يؤخذ الوضع الفعلي والحقائق الجديدة على الأرض في الاعتبار، وجميع مطالب موسكو معروفة جيدا.

المصدر: RT