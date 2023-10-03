أردوغان: زعماء التنظيمات الإرهابية يتجولون بحرية في أوروبا ولا نفهم هذه الازدواجية

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بلدان العالم لاتخاذ خطوات ملموسة في مكافحة الإرهاب، متسائلا عن أسباب عدم اتخاذ أي خطوات تجاه زعماء التنظيمات الإرهابية رغم الأدلة الكثيرة ضدهم.

وقال أردوغان في كلمة اليوم الثلاثاء خلال مراسم افتتاح موقع تابع للمحكمة الإدارية، إن "أنقرة تريد من أصدقائها اتخاذ خطوات ملموسة لمكافحة الإرهاب.. نتوقع من أصدقائنا خطوات ملموسة إلى جانب الإدانة للإرهاب" مشددا على أن "البيانات التي تشجب الإرهاب لن تداوي وحدها الجراح".

وأشار أردوغان إلى أن "الشعب التركي يصعب عليه فهم المواقف المتساهلة تجاه القتلة الذين تلطخت أيديهم بالدماء، بوصفه شعبا ضحّى بالآلاف من أبنائه بسبب الإرهاب".

وأكد الرئيس التركي أن "عدم اتخاذ أي خطوات ضد زعماء التنظيمات الإرهابية رغم الكم الهائل من الأدلة المقدمة أمر لا نستطيع أن نفسره لأنفسنا ولا لشعبنا".

وكان مبنى تابع لوزارة الداخلية التركية في أنقرة، قد تعرض يوم الأحد إلى هجوم إرهابي نفذه شخصان، فجر الأول نفسه فيما تم القضاء على العنصر الثاني وأُصيب رجلا أمن في تبادل لإطلاق النار.

وفي وقت لاحق أعلن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عن الهجوم.

المصدر: RT