تركيا تعلن إطلاق عملية واسعة النطاق لمكافحة الإرهاب في جميع أنحاء البلاد بمشاركة أكثر من 13 ألف شرطي

أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرليكايا، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق عملية واسعة النطاق لمكافحة الإرهاب في مختلف مناطق البلاد، يشاركها فيها أكثر من 13 ألف عنصر من القوات الأمنية.

وكتب وزير الداخلية في صفحته على موقع "إكس": "بداية من الساعة 08:30، تم تنفيذ 466 عملية لمكافحة الإرهاب في جميع أنحاء تركيا، شارك فيها 13440 من أفراد الأمن ... تم اعتقال 12 عضوا من التنظيمات الإرهابية في مرسين وفان وسانليورفا وماردين وأيدين".

كذلك أعلن عن اعتقال 55 شخصا على الأقل في مناطق مختلفة يشتبه في تورطهم في تنظيمات وأعمال إرهابية.

هذا ورحجت تقارير إعلامية تركية أن تشمل العملية ضد مسلحي حزب "العمال الكردستاني" المناطق الحدودية.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية التركية أعلنت يوم الأحد عن تعرض مبنى تابع لها في أنقرة إلى هجوم إرهابي نفذه شخصان، فجر الأول نفسه فيما تم القضاء على العنصر الثاني وأُصيب رجلا أمن في تبادل لإطلاق النار.

وفي وقت لاحق أعلن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري الذي استهدف المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية في أنقرة.

من جانبها أعلنت وزارة الداخلية أن منفذ الهجوم، منتسب لحزب العمال الكردستاني، (التي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية) ويدعى حسن أوغوز وشهرته "كنيفار إردال".

المصدر: RT + تاس