الداخلية التركية تكشف هوية منفذ الهجوم على مديرية الأمن في أنقرة

أعلنت وزارة الداخلية التركية أن منفذ الهجوم على المديرية العامة للأمن بالعاصمة أنقرة، منتسب لحزب العمال الكردستاني، ويدعى حسن أوغوز وشهرته "كنيفار إردال".

وقالت الداخلية التركية في بيانها: "منفذ الهجوم على المديرية العامة للأمن هو عضو حزب العمال الكردستاني حسن أوغوز الملقب بكنيفار إردال"، مشيرة إلى أن الأعمال متواصلة للكشف عن هوية الإرهابي الثاني.

وصباح الأحد، وصل إرهابيان بسيارة تجارية صغيرة أمام مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية بالعاصمة أنقرة، حيث فجر أحد الإرهابيين نفسه، فيما تمكنت قوات الأمن من تحييد الثاني، فيما أصيب اثنان من عناصر الأمن التركي بجروح طفيفة.

وأعلن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عن الهجوم الإرهابي.

وقال الحزب الذي تصنفه تركيا ودول غربية إرهابيا إن "عملا فدائيا نفذ ضد وزارة الداخلية التركية من جانب فريق تابع للواء الخالدين".

المصدر: "سبوتنيك" + RT