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صور للسيارة التي استقلها منفذا عملية الهجوم في أنقرة والسلطات تكشف بعض التفاصيل

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صور للسيارة التي استقلها منفذا عملية الهجوم في أنقرة والسلطات تكشف بعض التفاصيل
Globallookpress
فرق الإنقاذ في مكان التفجير الانتحاري الذي استهدف مقر وزارة الداخلية التركية في العاصمة أنقرة
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نشرت وسائل إعلام تركية صورا للسيارة التي أقلت منفذي العملية الإرهابية في أنقرة وهي من طراز "رينو" فضية اللون تحمل لوحة تعريف تركية.

وتظهر الصور المرفقة تعرض السيارة لأضرار بسيطة وذلك لأن الانتحاري فجر نفسه بعد الخروج منها متجها نحو مدخل المديرية العامة للأمن، بوزارة الشؤون الداخلية التركية، في حين تم تصفية العنصر الثاني خارجها أيضا، حسبما أظهر فيديو مرفق سجلته كاميرات المراقبة القريبة من الموقع.

صور للسيارة التي استقلها منفذا عملية الهجوم في أنقرة والسلطات تكشف بعض التفاصيلالسيارة التي تم استخدامها في الهجوم الإرهابي
صور للسيارة التي استقلها منفذا عملية الهجوم في أنقرة والسلطات تكشف بعض التفاصيلالسيارة التي تم استخدامها في الهجوم الإرهابي

وكشف وزير الداخلية التركي علي ييرلي كايا في تعليق على صفحته في منصة "X" عقب الهجوم الإرهابي، أن ضابطي الشرطة اللذين أصيبا في الهجوم يتلقيان العلاج وإصابتهما ليست خطيرة، مؤكدا أن بلاده مستمرة بكل تصميم في مكافحة الإرهاب ومن يتعاون معه.

وفتحت السلطات التركية تحقيقا قضائيا بالهجوم الإرهابي وأصدرت أمرا بمنع البث والنشر بخصوص الهجوم.

ولفت مراسلنا في أنقرة إلى أن وسائل الإعلام التركية الرئيسية على إثر ذلك تحولت لبث برامج وثائقية ومنوعة بعيدا عن خبر التفجير.

صور للسيارة التي استقلها منفذا عملية الهجوم في أنقرة والسلطات تكشف بعض التفاصيل
RT

وكان وزير الداخلية التركي قد أعلن في وقت سابق اليوم عن تعرض مدخل المديرية العامة للأمن في الوزارة لهجوم إرهابي نفذه عنصران أحدهما فجر نفسه، والثاني تم القضاء عليه.

المصدر: RT

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