فيديو من زاوية مباشرة وقريبة للحظة التفجير الانتحاري الذي استهدف وزارة الداخلية في أنقرة

أظهر فيديو تم تصويره من مكان قريب جدا من مدخل وزارة الداخلية التركية في العاصمة أنقرة، أظهر لحظة هجوم الانتحاري على الوزارة وتفجير نفسه.

وفي الفيديو يظهر كيف اقتربت سيارة بيضاء من مدخل وزارة الداخلية حيث ترجل منها شخصان الأول توجه مباشرة نحو مدخل الوزارة وباشر بإطلاق النار ومن ثم فجر نفسه، تبعه الانتحاري الثاني الذي اختفى بين الدخان وأعلنت السلطات التركية عن تصفيته لاحقا.

المصدر: RT