بن غفير يدعو إلى اقتحام الأقصى على مدار الساعة

طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بالسماح باقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى بالقدس الشرقية على مدار الساعة مع إمكانية صلاتهم فيه.

وذكرت صحيفة "هآرتس" أن بن غفير وجه رسالة إلى أعضاء يمينيين بالكنيست، وقال فيها إنه "يجب عقد مجلس الوزراء الأمني على الفور، للنظر في فتح جبل الهيكل (المسجد الأقصى) أمام اليهود على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مع إمكانية العبادة هناك وما إلى ذلك".

وأعرب عن أمله بأن "يدعم وزراء الصهيونية الدينية (حزب يقوده وزير المالية بتسلئيل سموتريتش) والليكود (حزب يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو) في مجلس الوزراء الأمني هذه التحركات حتى لو كانوا يعارضون شخصيا زيارة اليهود لجبل الهيكل".

وعلقت الصحيفة الإسرائيلي على الرسالة بالقول: "لحسن الحظ، إن الوضع القائم في الأقصى على الأقل في الوقت الحالي ليس في يد بن غفير، وتشير التجارب السابقة إلى أن هذا من غير المرجح أن يتغير".

وأضافت: "في الآونة الأخيرة، تعامل نتنياهو مع تحذيرات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بشأن الحرم الشريف على محمل الجد وحاول تهدئة النيران".

وتحظر الحاخامية الكبرى في إسرائيل اقتحام المسجد الأقصى، باعتبار أنه المكان الأكثر قداسة لليهود، وهي فتوى يلتزم بها غالبية اليهود الإسرائيليين.

لكن جماعات يمينية إسرائيلية تدعو إلى اقتحام المسجد الأقصى وأداء الصلاة فيه، تمهيدا لإقامة المعبد اليهودي مكانه.

وكان بن غفير اقتحم المسجد الأقصى مرات عديدة، بما في ذلك 3 مرات منذ توليه منصبه الحالي نهاية 2022، وطالب مرات عديدة بزيادة ساعات الاقتحام للمسجد والسماح للمقتحمين بأداء الصلوات في باحاته.

المصدر: "الراي اليوم"