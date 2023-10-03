"صحيفة": المفوضية الأوروبية ستحرر 13 مليار يورو من المساعدات لهنغاريا مقابل موافقتها على تمويل كييف

أفادت "فايننشال تايمز" بأن المفوضية الأوروبية تعتزم تحرير 13 مليار يورو من المساعدات الأوروبية لهنغاريا حتى نهاية نوفمبر، مقابل موافقة بودبست على ميزانية اتحادية تدعم كييف.

وفي وقت سابق، قال جيرجيلي غيلاس، كبير موظفي جهاز الحكومة الهنغارية، إن أوكرانيا لن تحصل على قرش واحد من ميزانية الاتحاد الأوروبي حتى تحصل هنغاريا على الأموال المستحقة لها من الأموال الأوروبية، حيث أن أي تغيير في ميزانية الاتحاد الأوروبي يتطلب الإجماع من جميع أعضاء الاتحاد.

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ونقلت الصحيفة عن مصادر أوروبية مطلعة، أن الإصلاح القضائي الذي فرضته هنغاريا في مايو سيسمح للمفوضية بصرف 13 مليار يورو، أي أكثر من نصف الأموال المخصصة لهنغاريا والتي جمدها الاتحاد الأوروبي.

وفي وقت سابق قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن المفوضية راجعت ميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة من 2024 إلى 2027 ودعت الدول إلى زيادتها بمقدار 66 مليار يورو لمساعدة أوكرانيا وتنفيذ برنامج الهجرة واللاجئين وتعزيز القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي.

ومن هذا المبلغ، يقترح تقديم 50 مليار يورو على شكل منح وقروض على مدى السنوات الأربع المقبلة لمساعدة كييف ماليا.

المصدر: نوفوستي